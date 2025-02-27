شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقي على الحميمين 22 يومًا وعلى عيد الفطر 31 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، المدة المتبقية على الحميمين وفصل الربيع.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بقي على رمضان يوم واحد، وعلى الحميمين 22 يومًا، وعلى إجازة عيد الفطر 22 يومًا، وعلى فصل الربيع 22 يومًا، وعلى عيد الفطر 31 يومًا، وعلى الذراعين 48 يومًا.”

وأضاف:” بقي على الثريا 74 يومًا، وعلى إجازة عيد الأضحى 92 يومًا، وعلى الحج 98 يومًا، وعلى فصل الصيف 114 يومًا، وعلى تويبع 113 يومًا، وإجازة الصيف 119 يومًا، و نهاية السنة الهجرية 119 يومًا، وعلى الجوزاء 126 يومًا، و على المرزم 152 يومًا، والكليبين 165 يومًا، وسهيل 178 يومًا، ونهاية السنة الميلادية 309 أيام.”