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المسند: بقي على الحميمين 22 يومًا وعلى عيد الفطر 31

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  • المسند: بقي على الحميمين 22 يومًا وعلى عيد الفطر 31 2/2

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الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، المدة المتبقية على الحميمين وفصل الربيع.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بقي على رمضان يوم واحد، وعلى الحميمين 22 يومًا، وعلى إجازة عيد الفطر 22 يومًا، وعلى فصل الربيع 22 يومًا، وعلى عيد الفطر 31 يومًا، وعلى الذراعين 48 يومًا.”

وأضاف:” بقي على الثريا 74 يومًا، وعلى إجازة عيد الأضحى 92 يومًا، وعلى الحج 98 يومًا، وعلى فصل الصيف 114 يومًا، وعلى تويبع 113 يومًا، وإجازة الصيف 119 يومًا، و نهاية السنة الهجرية 119 يومًا، وعلى الجوزاء 126 يومًا، و على المرزم 152 يومًا، والكليبين 165 يومًا، وسهيل 178 يومًا، ونهاية السنة الميلادية 309 أيام.”

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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