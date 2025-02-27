شكرا لمتابعة خبر عن هولندية توثق كرم السعوديين ومساعدتها بعد تعطل دراجتها النارية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذ شباب سعوديون سائحة هولندية بعد تعطل دراجتها النارية في الطين، كما قدموا إليه الضيافة وأخذ قسط من الراحة.

وأشادت السائحة الهولندية خلال مقطع فيديو بكرم السعوديين ومساعدتهم لها قائلة: “لقد حدث الكثير، تناولت الغداء مع هؤلاء الرجال اللطفاء حقا، فلقد دعوني لتناول الطعام وأخذ قسط من الراحة بعد أن شعرت بارتفاع درجات الحرارة”.

وأضافت: “والآن يأخذون أمتعتي حتي أتمكن من ركوب دراجة خفيفة، لدي سيارتان أمامي وواحدة خلفي، لكي أكون قادرة على الخروج”.