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هولندية توثق كرم السعوديين ومساعدتها بعد تعطل دراجتها النارية ..فيديو

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  • هولندية توثق كرم السعوديين ومساعدتها بعد تعطل دراجتها النارية ..فيديو 1/2
  • هولندية توثق كرم السعوديين ومساعدتها بعد تعطل دراجتها النارية ..فيديو 2/2

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الرياض - علي القحطاني - أنقذ شباب سعوديون سائحة هولندية بعد تعطل دراجتها النارية في الطين، كما قدموا إليه الضيافة وأخذ قسط من الراحة.

وأشادت السائحة الهولندية خلال مقطع فيديو بكرم السعوديين ومساعدتهم لها قائلة: “لقد حدث الكثير، تناولت الغداء مع هؤلاء الرجال اللطفاء حقا، فلقد دعوني لتناول الطعام وأخذ قسط من الراحة بعد أن شعرت بارتفاع درجات الحرارة”.

وأضافت: “والآن يأخذون أمتعتي حتي أتمكن من ركوب دراجة خفيفة، لدي سيارتان أمامي وواحدة خلفي، لكي أكون قادرة على الخروج”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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