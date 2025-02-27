شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله العثيم: الشركات العائلية مهددة بالاندثار لهذا السبب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذّر رجل الأعمال عبدالله العثيم، الشركات العائلية من مخاطر البقاء كشركات مساهمة مغلقة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج غالبًا ما يؤدي إلى تلاشي الثروات وتفكك الشركات بسبب التعقيدات المرتبطة بالإرث وتوزيع الحصص بين أفراد العائلة.

وأكد العثيم أن الحل الأمثل لضمان استدامة هذه الشركات يكمن في إدراجها في سوق الأسهم تحت مظلة الشركة الأم، مما يساهم في تعزيز الشفافية، وتحسين الحوكمة، وضمان استمرارها عبر الأجيال.

وأشار إلى أن العديد من الشركات العائلية تواجه تحديات كبيرة مع انتقال الملكية من جيل إلى آخر، حيث تتسبب الخلافات العائلية وتشتت الحصص في ضعف الأداء وربما انهيار الشركة.

ولذلك، فإن تحويل هذه الشركات إلى شركات مدرجة يتيح لها الوصول إلى رأس المال العام، ويعزز من قدرتها على التوسع والنمو، بالإضافة إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالنزاعات العائلية.

وأضاف أن الإدراج في سوق الأسهم يتطلب من الشركات تبني معايير عالية من الشفافية والإفصاح، مما يسهم في بناء ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء.

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