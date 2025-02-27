شكرا لمتابعة خبر عن قصة طفل هزم السرطان بعلاجه في المملكة بعد فشل علاجه بألمانيا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي، ماجد الفياض، قصة طفل بحفر الباطن هزم السرطان بعد فشل علاجه في ألمانيا عن طريق علاجه بالمملكة بالخلايا التائية.

وأوضح الفياض :”بدأنا هذا العلاج عام 2021، لطفل عمره 11 عاما من حفر الباطن، وأجرى الطفل عمليتي زراعة نخاع واحدة منهم في ألمانيا وبالفعل وصل إلى آخر الطريق، ولم يعد يستجيب للزراعة ولا العلاج الكيماوي وعنده سرطان من نوع جيني محدد ممكن نطبق عليه العلاج بالخلايا التائية”.

وتابع :”بدأنا معه العلاج والآن بعد 4 سنوات عمره 15 عاما ، وشفي من السرطان واختفى من جسمه، ومن 4 شهور عالجنا 150 مريض آخرهم والآن ممكن وصلنا لـ 170 أو 180 مريض وجميعم كانوا يعانون من سرطان ميؤوس منه”.

وأكد أن 65% من المرضى تم شفائهم من السرطان بالخلايا التائية، مشيرا إلى أنه تم توطين العلاج في المملكة، وانخفضت تكلفته من 7 ملايين إلى مليون و300 ألف.

وأشار إلى أن الخلايا التائية، وهي الخلايا التي تحارب الفيروسات حيث تتعرف على الفيروس كشيء غريب عن الجسم وتهاجمه وتفترسه، وبعد ذلك تنتصر الخلايا ويشفى الإنسان.