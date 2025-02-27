شكرا لمتابعة خبر عن حكم مس المصحف بدون وضوء ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين، حكم مس المصحف بدون وضوء.

وقال الشيخ الخثلان خلال حديثه بقناة الرسالة: ” المصحف تجب الطهارة عند مسه والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ‘المصحف لا يمسه إلا طاهر’، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة أنه تجب الطهارة عند مس المصحف ” .

وتابع الشيخ: “وإذا وقع نسياناً وقام أحد بمس المصحف بدون طهارة فلا حرج عليه، ومن الممكن أن تقوم الفتاة بلبس قفاز أو ما شابه أو تقوم بقراءة القرآن من الجوال لأن هذا بمثابة حائل ولا تستوجب الطهارة وقتها على عكس المصحف الورقي”.