شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الدمام والخبر.. مواقف مجانية لمرتادي أسواق وسط بريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة القصيم عن مبادرة جديدة تهدف إلى تنظيم وتأهيل مواقف السيارات العامة في المراكز والأنشطة التجارية بوسط مدينة بريدة.

وكشفت الأمانة، في بيان صحفي، أنها تولت مهام إدارة وتشغيل هذه المواقف خلال فترة انتقالية، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025م.

وأكدت الأمانة، انطلاقًا من حرصها على تطوير الخدمات البلدية والارتقاء بجودة الحياة، أن جميع المواقف الواقعة ضمن نطاق المشروع ستكون متاحة مجانًا للمستفيدين، بدءًا من التاريخ المذكور وحتى إشعار آخر يتعلق بإعادة تنظيم وتطوير المشروع. مواقف وسط بريدة وأوضحت الأمانة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتقديم أفضل الخدمات البلدية وفق أعلى المعايير، وبما يساهم في تعزيز سلامة الطرق وتحسين تجربة مستخدمي المواقف بشكل عام.

وأضافت أن توليها إدارة وتشغيل المواقف يندرج ضمن مشروع شامل لتطوير المواقف بوسط بريدة.

وتهدف الأمانة من خلال هذه المبادرة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وضمان انسيابية الحركة المرورية، وتوفير بيئة منظمة وآمنة لمستخدمي الطرق والمواقف في قلب المنطقة التجارية ببريدة. أمانة المنطقة الشرقية وكانت أمانة المنطقة الشرقية، قد كشفت أن المواقف العامة في مدينتي الدمام والخبر ستكون مجانية، وذلك اعتبارًا من أمس 25 فبراير 2025، ولحين الانتهاء من عملية إعادة التنظيم الشاملة التي تعتزم الأمانة تطبيقها.

وأعلنت، عن توليها إدارة وتشغيل هذه المواقف، موضحة أن الهدف من هذه الخطوة هو تنظيم عملية الوقوف، وإتاحة خيارات أكثر سهولة ومرونة للمستفيدين، بالإضافة إلى معالجة بعض الممارسات السلبية من أصحاب المركبات الذين يشغلون المواقف لفترات طويلة.