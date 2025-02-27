شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تقدم خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

مصليات مجهزة بوسائل مساندة

المصليات الخاصة بالرجال:

توسعة الملك فهد - الدور الأول مقابل باب (91).

توسعة الملك فهد - الدور الأول مقابل جسر الشبيكة باب (68).

الدور الأرضي بجوار سلالم الشبيكة باب (68).



المصليات الخاصة بالنساء:

توسعة الملك فهد - باب (88) الأرضي.

توسعة الملك فهد - باب (65) الدور الأول (الشبيكة).

مصلى (15) المطل على صحن المطاف.

مصلى الساحة الجنوبية (جسر أجياد).

مصلى الساحة الغربية (الشبيكة).

مصلى الساحة الشرقية.

سماعات لضعاف السمع لاستخدامها أثناء الصلاة والخطب والدروس.

أدوات التيمم.

مصحف مزود بقلم قارئ لكبار السن.

مصحف بلغة "برايل".

عصا مخصصة لفاقدي البصر.

مترجمين ومترجمات مؤهلين بلغة الإشارة للترجمة أثناء الخطب والدروس وحلقات الذكر.



مسارات لدخول العربات

جسر أجياد في الساحة الغربية المؤدي إلى الدور الأول من المطاف.

جسر الشبيكة جوار باب (64).

مسار إلى المروة عبر الساحات الشرقية.

كما يوجد عدد من السلالم الكهربائية والمصاعد المجهزة بعلامات ورموز إرشادية لتسهيل الحركة، إضافة إلى مسارات مخصصة للمصليات الخاصة.

أبواب مهيأة بمنحدرات للعربات

الدمام - شريف احمد - تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم خدماتها المساندة لذوي الإعاقة في المسجد الحرام، من خلال مواقع مجهزة تتناسب مع احتياجاتهم، بهدف تسهيل أداء المناسك لهم.إذ أن المسجد الحرام يمثل قبلة المسلمين من مختلف أنحاء العالم، ويتوافد إليه القاصدون بمختلف أوضاعهم الصحية، لذلك تسعى الهيئة إلى تهيئة المواقع لتلبية احتياجاتهم وتيسير أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.أبرز الخدمات المقدمة:تم تجهيز مصليات خاصة لذوي الإعاقة داخل المسجد الحرام، مزودة بأدوات ووسائل مساندة تسهل عليهم أداء فروضهم.كما تم تخصيص مصليات بالقرب من الأبواب الرئيسية لتسهيل الوصول إليها،تتم العناية بنظافة وتعقيم هذه المصليات والعناية بها قبل وبعد كل صلاة.الأدوات المساندة:تم تخصيص مسارات رئيسية للعربات اليدوية القادمة إلى المسجد الحرام، مثل:تم تهيئة 8 أبواب مزودة بمنحدرات لتسهيل دخول وخروج ذوي الإعاقة البصرية والجسدية، مع علامات إرشادية واضحة بلغة "برايل". تشمل هذه الأبواب:(68 - 74 - 79 - 84 - 89 - 90 - 93 - 94). كما تم تجهيز جسور خاصة مثل جسر أجياد، والشبيكة، والمروة، والأرقم لتيسير التنقل داخل المسجد الحرام.تواصل الهيئة سعيها لتوفير بيئة مريحة وآمنة للزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لضمان أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.