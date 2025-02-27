شكرا لمتابعة خبر عن صانعة قلادة كأس السعودية: فخورة بوقوف ولي العهد بجانب قلادتي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت المواطنة سارة الجاسر، صانعة قلادة كأس السعودية، عن فخرها واعتزازها بوقوف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بجانب عمل يدوي قامت به ، لتؤكد بأن هذا العمل من أهم المشاريع التي اشتغلت عليها.

وقالت سارة في حوارها لقناة الإخبارية: ” قضيت 83 ساعة لإنجاز هذه القلادة المستوحاة من البشت، وسعيدة بإنجاز هذا العمل الذي يبرز الهوية الثقافية وإعادة إحيائها في مثل هذه الأحداث العالمية ” .

ويقام سباق السعودية بمشاركة نخبة من أقوى الخيل العالمية وأفضل الخيالة والملاك المحليين والدوليين، حيث يعد من أكبر أحداث الفروسية وأغناها عالميًا بجوائزه المالية التي تبلغ في مجموعها 38.1 مليون دولار.

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