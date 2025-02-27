شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار انخفاض درجات الحرارة واحتمال هطول أمطار خفيفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس، مع فرصة تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكرعلى الأطراف الشمالية من المملكة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة، تمتد الى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة جازان.

البحر الأحمر

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.



الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

أمطار خفيفة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية اليوم الخميس.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وتبدأ الأمطار الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى 3 عصرًا على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.

بينما تبدأ الساعة 7 صباحًا وتستمر الساعة 1 بعد الظهر، على الخفجي والنعيرية وقرية العليا.

