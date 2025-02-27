شكرا لقرائتكم خبر عن 250 معتمرًا في الدفعة الرابعة من ضيوف برنامج خادم الحرمين والان نبدء بالتفاصيل



وكان في استقبالهم بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، عدد من مسؤولي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وسط خدمات لوجستية متكاملة. معتمرون من 14 دولة وتضم الدفعة الرابعة من ضيوف البرنامج، 250 معتمرًا ومعتمرة، يمثلون 14 دولة من جنوب آسيا وآسيا الوسطى وأستراليا، وهي: الهند، باكستان، بنجلاديش، تركيا، سريلانكا، نيبال، المالديف، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، جورجيا، أستراليا، نيوزلندا، روسيا.



وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المتضمنة استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من 66 دولة، على 4 مجموعات خلال عام 1446هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.

باستضافتهم لأداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. مكرمة غالية وأعرب الضيوف لدى وصولهم للمدينة المنورة عن بالغ شكرهم وتقديرهم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على كرم الاستضافة.



ووصفوا البرنامج بأنه مكرمة غالية من المملكة العربية برنامج ديني وثقافي كما أعدت وزارة الشؤون الإسلامية للمستضافين برنامجًا دينيًا وثقافيًا طيلة فترة وجودهم في المدينة المنورة، كزيارة الروضة الشريفة، ومسجد قباء، ومقبرة الشهداء، وجبل أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وكذلك الاطلاع على محتويات المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

الدمام - شريف احمد - بدأ مساء الأربعاء توافد الدفعة الرابعة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى المدينة المنورة، وهم 250 معتمرًا ومعتمرة، يمثلون 14 دولة.وكان في استقبالهم بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، عدد من مسؤولي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وسط خدمات لوجستية متكاملة.وتضم الدفعة الرابعة من ضيوف البرنامج، 250 معتمرًا ومعتمرة، يمثلون 14 دولة من جنوب آسيا وآسيا الوسطى وأستراليا، وهي: الهند، باكستان، بنجلاديش، تركيا، سريلانكا، نيبال، المالديف، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، جورجيا، أستراليا، نيوزلندا، روسيا.وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المتضمنة استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من 66 دولة، على 4 مجموعات خلال عام 1446هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.باستضافتهم لأداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبه الكرام رضوان الله عليهم.وأعرب الضيوف لدى وصولهم للمدينة المنورة عن بالغ شكرهم وتقديرهم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على كرم الاستضافة.ووصفوا البرنامج بأنه مكرمة غالية من المملكة العربية السعودية تصب في خدمة الإسلام والمسلمين، والجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية بإشراف ومتابعة الوزير الشيخ د. عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على البرنامج بتقديم الخدمات المتكاملة، والعناية المستمرة بكل ما من شأنه التيسير على المستضافين لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.كما أعدت وزارة الشؤون الإسلامية للمستضافين برنامجًا دينيًا وثقافيًا طيلة فترة وجودهم في المدينة المنورة، كزيارة الروضة الشريفة، ومسجد قباء، ومقبرة الشهداء، وجبل أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.وكذلك الاطلاع على محتويات المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.