شكرا لقرائتكم خبر عن مجد مستمر. تعليم جدة يستعرض تاريخ المملكة في احتفالية "يوم التأسيس" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، أقامت الإدارة العامة للتعليم بجدة مساء الأربعاء، احتفالها بمناسبة "يوم التأسيس" في مقر المركز الكشفي بجدة، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، ومساعدي المدير العام وقيادات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة وعدد من الأهالي.

واستهل الاحتفال فعالياته بكلمة لمدير عام تعليم جدة، أكدت خلالها أن الاحتفال بيوم التأسيس ليس احتفالًا بماضٍ كان، وإنما بمجد مستمر منذ أن أراد الله لهذا الوطن أن يكون مهبطًا للوحي.

وأشارت إلى أن تأسيس الإمام محمد بن سعود كان تأسيسًا لأمة بأكملها، ثم استمرت الأمجاد والنجاحات على يد أبنائه الملوك البررة من بعده.

عز الحاضر وأمجاد المستقبل

وأضافت اللهيبي: اليوم، نحن نعيش عز الحاضر، ونصنع أمجاد المستقبل تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، لا نقف فقط على عتبات التاريخ، بل نعيد صناعته، لا نكتفي بالمجد، بل نعانق القمم، لا ننظر إلى المستقبل كغد مقبل، بل كحلم تُجسده إرادة، ورؤية تصوغها القيادة، وطموح يُترجمه أبناؤها البررة إلى واقع يبهر العالم.



مسرحية عروق الحياة

وتابعت: كما كان التأسيس رؤية ملكية بعيدة المدى، فإن التعليم هو الامتداد الطبيعي لتلك الرؤية، إذ لا يمكن لوطن بهذا الشموخ أن يستمر في مجده دون أن يبني جيدًا يحمل إرثه، ويؤسس لصناعة المستقبل، ويقف على قمم الفكر كما وقف أجداده على قمم المجد، منافسًا في أنحاء العالم، يحمل راية أمته، ويمضي بها إلى حيث يجب أن تكون، حفظ الله وطننا وأدام عليه نعمة الأمن والازدهار والخير والنماء وحفظ قادته وأيدهم بتوفيقه.

بعد ذلك قدم عدد من طلاب وطالبات مدارس جدة عرضًا مسرحيًا بعنوان "عروق الحياة" تناول مراحل انتقال المملكة من عصر الجهل والخوف والفقر، مرورًا بتأسيس الدولة السعودية الأولى، ومرورًا بالتطور الذي شهدته المملكة بعدها، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه- الله وما تميزت به المملكة في عهده من نقلة نوعية في مختلف المجالات.



بعدها أجرت اللهيبي جولة في أركان المعرض الفني المشتمل على العديد من الأعمال الفنية بأيدي المعلمين والطلبة، وركن الأزياء التراثية.

إلى جانب أركان الأكلات الشعبية، والمرسم الحر، وكذلك أركان الألعاب الشعبية، والمقر الخاص بالخيول والجمال، وخيمة الشعر، وأخيرًا ركن التصوير.

وقدمت اللهيبي الشكر والتقدير إلى كل المشاركين في أجنحة الاحتفال بيوم التأسيس على جهودهم، متمنية لهم التوفيق.