مجد مستمر. تعليم جدة يستعرض تاريخ المملكة في احتفالية "يوم التأسيس"

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شكرا لقرائتكم خبر عن مجد مستمر. تعليم جدة يستعرض تاريخ المملكة في احتفالية "يوم التأسيس" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، أقامت الإدارة العامة للتعليم بجدة مساء الأربعاء، احتفالها بمناسبة "يوم التأسيس" في مقر المركز الكشفي بجدة، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، ومساعدي المدير العام وقيادات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة وعدد من الأهالي.
واستهل الاحتفال فعالياته بكلمة لمدير عام تعليم جدة، أكدت خلالها أن الاحتفال بيوم التأسيس ليس احتفالًا بماضٍ كان، وإنما بمجد مستمر منذ أن أراد الله لهذا الوطن أن يكون مهبطًا للوحي.
وأشارت إلى أن تأسيس الإمام محمد بن سعود كان تأسيسًا لأمة بأكملها، ثم استمرت الأمجاد والنجاحات على يد أبنائه الملوك البررة من بعده.
عز الحاضر وأمجاد المستقبل
وأضافت اللهيبي: اليوم، نحن نعيش عز الحاضر، ونصنع أمجاد المستقبل تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، لا نقف فقط على عتبات التاريخ، بل نعيد صناعته، لا نكتفي بالمجد، بل نعانق القمم، لا ننظر إلى المستقبل كغد مقبل، بل كحلم تُجسده إرادة، ورؤية تصوغها القيادة، وطموح يُترجمه أبناؤها البررة إلى واقع يبهر العالم.
وتابعت: كما كان التأسيس رؤية ملكية بعيدة المدى، فإن التعليم هو الامتداد الطبيعي لتلك الرؤية، إذ لا يمكن لوطن بهذا الشموخ أن يستمر في مجده دون أن يبني جيدًا يحمل إرثه، ويؤسس لصناعة المستقبل، ويقف على قمم الفكر كما وقف أجداده على قمم المجد، منافسًا في أنحاء العالم، يحمل راية أمته، ويمضي بها إلى حيث يجب أن تكون، حفظ الله وطننا وأدام عليه نعمة الأمن والازدهار والخير والنماء وحفظ قادته وأيدهم بتوفيقه.
مسرحية عروق الحياة
بعد ذلك قدم عدد من طلاب وطالبات مدارس جدة عرضًا مسرحيًا بعنوان "عروق الحياة" تناول مراحل انتقال المملكة من عصر الجهل والخوف والفقر، مرورًا بتأسيس الدولة السعودية الأولى، ومرورًا بالتطور الذي شهدته المملكة بعدها، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه- الله وما تميزت به المملكة في عهده من نقلة نوعية في مختلف المجالات.
بعدها أجرت اللهيبي جولة في أركان المعرض الفني المشتمل على العديد من الأعمال الفنية بأيدي المعلمين والطلبة، وركن الأزياء التراثية.
إلى جانب أركان الأكلات الشعبية، والمرسم الحر، وكذلك أركان الألعاب الشعبية، والمقر الخاص بالخيول والجمال، وخيمة الشعر، وأخيرًا ركن التصوير.
وقدمت اللهيبي الشكر والتقدير إلى كل المشاركين في أجنحة الاحتفال بيوم التأسيس على جهودهم، متمنية لهم التوفيق.