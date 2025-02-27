شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مناطق في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

تضامن المملكة مع سوريا

أبو الغيط يدين العدوان

الدمام - شريف احمد - أعلنت المملكة إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية مناطق في سوريا، ومحاولاتها زعزعة أمنها واستقرارها، وذلك في انتهاكات متكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومحاولاتها زعزعة أمنها واستقرارها في انتهاكات متكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.وعبّرت الوزارة عن تضامن المملكة مع سوريا حكومة وشعبًا، مؤكدة ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع اتساع رقعة الصراع، وهو الأمر الذي حذرت منه المملكة مرارًا.

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الغارات والاعتداءات التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأخيرة على الأراضي السورية، عادّها استفزازًا أرعن، وتصعيدًا ينتهز فرصة التحول السياسي في سوريا لتثبيت واقع غير قانوني وغير شرعي.

وقال أبو الغيط في بيان صادر اليوم إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف واضحة لإدانة هذا العدوان غير المبرر الذي يستهدف إشعال فتيل التوتر في المنطقة، ووضع العراقيل في طريق الانتقال السياسي في سوريا.

وأكد تضامن الجامعة العربية مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أراضيها، ومحاولات إسرائيل المكشوفة لزرع بذور الفتنة.