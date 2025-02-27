شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف عن مراحل تكون الشفق القطبي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شرح خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق مراحل تكون الشفق القطبي .

وقال الزعاق خلال حديثه بقناة العربية إف إم : ” الأرض كائن حي تتنفس البراكين ودقات قلبها الزلازل و هذه الأرض محاطة بغلاف غازي يحميها من العوادي كالإشعاعات الكونية وإشعاعات الشمس الضارة ” .

وتابع الزعاق: “هذا الغلاف هو المسؤول الأول عن تحويل الظلام الكوني الأصلي إلى نهار على كوكب الأرض، وأهم الإشعاعات الشمسية الضارة هي الأشعة فوق البنفسجية ” .

وأضاف الخبير : ” عندما تصطدم بالغلاف الغازي تقوم طبقة الأوزون بتفريقها على القطبين أو المناطق القطبية الشمالية والجنوبية وتتحول إلى ألوان باهرة تسمى الشفق القطبي ، وطبقة الأوزون هذه مجروحة بسبب الانبعاثات الكربونية”.

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