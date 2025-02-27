شكرا لمتابعة خبر عن أمير تبوك يواسي أسرة الشريف في وفاة الدكتور عبدالله الشريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أسرة الشريف في وفاة الدكتور عبدالله بن بدوي الشريف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك سابقًا -رحمه الله -.

وقدّم سموه تعازيه ومواساته لجميع أسرة الدكتور عبدالله الشريف، سائلًا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب شقيق الفقيد الدكتور إبراهيم الشريف باسمه ونيابة عن أسرتهم عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.