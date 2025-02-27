السعودية | سمو ولي العهد يهنئ رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسته

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسته.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط