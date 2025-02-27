السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع مذكرة مساهمة مالية لدعم استكمال مشروع معهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية والعربية بإقليم آتشيه في إندونيسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مذكرة مساهمة مالية مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

وقّع المذكرة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومعالي رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري.

وتهدف المذكرة إلى دعم استكمال مشروع معهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية والعربية بإقليم آتشيه في إندونيسيا بقيمة تتجاوز 46 مليون ريال سعودي.

ويأتي ذلك في إطار جهود مركز الملك سلمان للإغاثة لتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المحلية؛ بهدف دعم العمل الإنساني الدولي.

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