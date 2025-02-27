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ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء اللبناني بمناسبة تشكيل الحكومة

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ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء اللبناني بمناسبة تشكيل الحكومة

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الدمام - شريف احمد - هنأ صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسته.
ومنح المجلس النيابي اللبناني يوم الأربعاء، ثقته لحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومته، التي استمرت لمدة يومين، بأكثرية 95 صوتًا من أصوات النواب البالغ عددهم 128.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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