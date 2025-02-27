شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء اللبناني بمناسبة تشكيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسته.
ومنح المجلس النيابي اللبناني يوم الأربعاء، ثقته لحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومته، التي استمرت لمدة يومين، بأكثرية 95 صوتًا من أصوات النواب البالغ عددهم 128.
ومنح المجلس النيابي اللبناني يوم الأربعاء، ثقته لحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومته، التي استمرت لمدة يومين، بأكثرية 95 صوتًا من أصوات النواب البالغ عددهم 128.