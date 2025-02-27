اخبار السعوديه

الطائرة السعودية الـ 57 لإغاثة غزة تصل إلى مطار العريش

0 نشر
واس - العريش  0 تبليغ

  • الطائرة السعودية الـ 57 لإغاثة غزة تصل إلى مطار العريش 1/3
  • الطائرة السعودية الـ 57 لإغاثة غزة تصل إلى مطار العريش 2/3
  • الطائرة السعودية الـ 57 لإغاثة غزة تصل إلى مطار العريش 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة الـ 57 لإغاثة غزة تصل إلى مطار العريش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية أمس، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 57، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها مواد إيوائية وسلال غذائية وأجهزة طبية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.
الطائرة السعودية الـ 57 لإغاثة غزة تصل إلى مطار العريش - واس
الطائرة السعودية الـ 57 لإغاثة غزة تصل إلى مطار العريش - واس
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا