بالفيديو وفي لفتة كريمة.. وزير الشؤون الإسلامية يُوجِّه بتعيين المتسابق الكفيف "السناني" إمامًا في تبوك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 فبراير 2025, 10:01 مساءً

في لفتة حانية كريمة وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتعيين المتسابق الكفيف معاذ السناني، الذي يشارك حاليًا في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره "للبنين والبنات" في دورتها السادسة والعشرين، إمامًا في أحد مساجد تبوك تلبية لرغبته، وتأكيدًا لحرص الوزارة على تكريم حفظة القرآن الكريم، والاحتفاء بهم، تماشيًا مع الرسالة السامية التي تضطلع بها مملكة الخير والعطاء تجاه أبنائها وبناتها. جاء ذلك خلال زيارة الوزير آل الشيخ أمس لمقر انعقاد التصفيات النهائية للمسابقة المحلية، التي تُنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مدينة الرياض، بمشاركة 125 متسابقًا ومتسابقة، يتنافسون في أفرع المسابقة الستة. من جانبه، عبّر المتسابق الكفيف معاذ السناني عن عميق شكره وامتنانه لهذه المكرمة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ليست فقط تحقيقًا لرغبته الغالية، ولكنها تعبيرٌ عن القيم النبيلة والاهتمام الكبير الذي توليه قيادة السعودية لحفظة كتاب الله الكريم، ونشر الخير، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على رعايتهما هذه المسابقة. جدير بالذكر أن وزير الشؤون الإسلامية قام بجولة تفقدية على مقر المسابقة، التقى خلالها المتسابقين ومرافقيهم، وتمنى لهم التوفيق والسداد في هذه المسابقة المحلية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

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