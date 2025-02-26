السعودية | المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عبدالله المهدلي، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الإنسانية والإغاثية وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات المدرجة على أعمال المنتدى.

وأثنى عبدالله المهدلي على التنظيم المميز لمنتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع، الذي جمع قادة العمل الإنساني من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز التحديات في مجال العمل الإنساني ومعالجتها.

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