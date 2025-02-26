السعودية | الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي مدير معهد الابتكار الصحي العالمي في إمبريال كوليدج لندن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، مدير معهد الابتكار الصحي العالمي في إمبريال كوليدج لندن البروفيسور اللورد آرا دارزي، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع في مدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في الشؤون الإنسانية والإغاثية المتصلة بدعم الأنظمة الصحية في الدول المحتاجة ، فضلاً عن الموضوعات المدرجة في المنتدى.

وأشاد البروفيسور اللورد آرا دارزي بالمنجزات الكبيرة التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة في ميادين العمل الإنساني والإغاثي، منوهًا بأعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع وما اتسمت به فعالياته من تنظيم وشمولية.

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