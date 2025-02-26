السعودية | الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية تنظّم لقاء “الشخصية السعودية في ظل التغيرات الاجتماعية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّمت الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية لقاء علميًا بعنوان: “الشخصية السعودية في ظل التغيرات الاجتماعية”.

وشارك في هذا اللقاء الذي أقيم مساء اليوم في “مؤسسة الملك خالد الخيرية” بالمعذر، رئيس جمعية البحوث الاجتماعية والابتكار الاجتماعي الدكتور عبدالعزيز الغريب، والأستاذ في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالملك الشلهوب، وأستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالسلام السليمان، وأدار الحوار رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور ذيب الدوسري .

وتناول اللقاء عدة موضوعات عن الرؤية وتشكل الشخصية السعودية الجديدة، ودور الإعلام في تشكيل الشخصية السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030، وعن الشخصية السعودية ومقومات التغير.

وأشار الدكتور الغريب إلى أن الشخصية السعودية تتسم بالعمق التاريخي الذي تبرهنه آثار بلاده الضاربة في جذور الزمن، كما تتسم بالثبات على الرغم من الأحداث الكبيرة التي مرت بها المنطقة، وتتميز بالقوة التي يفسرها عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-.

وأكد الدكتور عبدالملك الشلهوب، أن الشخصية السعودية تتسم ببعض المقومات التي تميزها عن الآخرين، ومنها الدين الإسلامي، والثقافة المشتركة، والتماسك والتسامح، واللغة المشتركة، والتفاعل مع الحضارات.

وبيّن أن التغير الاجتماعي الذي حدث في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، ما هو إلا انعكاس لرؤية 2030 على الشخصية السعودية، كما أن الإعلام وتحديدًا الإعلام الاجتماعي قد أدى دورًا في التعبير عن مضامين الرؤية في رسائله، الأمر الذي انعكس على نظرة السعوديين لمجتمعهم ولأنفسهم.

وجاءت كلمة الدكتور عبدالسلام السليمان عن الخلفية التاريخية لإنسان الجزيرة العربية القديم، ومدى تكيفه مع الصحراء بعد انقضاء فترة العصور المطيرة قبل قرابة خمسة آلاف سنة، حين بدأت الجزيرة العربية تتعرض للجفاف، لكن سكانها كانوا أذكياء جدًّا، حيث أقدموا على فعل أشياء جديدة ومبتكرة، مما أتاح لهم البقاء على قيد الحياة.

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