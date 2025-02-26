شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. إنقاذ 4 مواطنين تعطلت واسطتهم في عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة بقطاع القنفذة 4 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر، وجرى تقديم المساعدة لهم.وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية، والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و994 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.