مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تعلن عن شراكة استراتيجية مع Tencent

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية اليوم عن شراكة معTencent، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الرياضات الإلكترونية. حيث ستصبح Tencent E-sports بموجبها شريكاً استراتيجياً للمؤسسة في الصين، وستعمل على توسيع حضور كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المنطقة.

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المؤسسة المتمثلة بتوحيد مشجعي الرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء العالم تحت مظلة تنافسية واحدة، كما تؤكد التزامها بدمج سوق الرياضات الإلكترونية الأهم والأسرع نمواً في العالم في منصة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها رسمياً خلال فعاليات سلسلة " تمكين الرياضات الإلكترونية عالمياً – الابتكار في العمليات والتكنولوجيا " في مدينة شنجن الصينية، ستتعاون المؤسسة مع Tencent E-sports لإنشاء فريق تطوير متخصص يهدف إلى تعزيز مكانة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السوق الصينية.

وسيركز الفريق على توسيع نطاق المشاركة، وزيادة التفاعل مع الجمهور، وتطوير فرص التعاون ضمن قطاع الرياضات الإلكترونية الصيني. بالإضافة إلى ذلك، ستسهم Tencent E-sports، مستفيدةً من خبرتها الواسعة، في دمج الرياضات الإلكترونية الصينية ضمن منظومة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وتقديم الدعم التسويقي والاستشاري والتشغيلي لضمان توفير محتوى وتجارب متنوعة وغنية لعشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مارس هو، نائب الرئيس في Tencent Games والمدير العام في Tencent E-sports: "أثبت كأس العالم للرياضات الإلكترونية تأثيره العالمي من خلال إنشاء منصة مرموقة للألعاب التنافسية، يتردد صداها من الصين إلى جميع أنحاء العالم. ومن خلال هذه الشراكة، نؤكد التزامنا بتعزيز مكانة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الصين ودمج قطاع الرياضات الإلكترونية الصيني في هذا الحدث العالمي الضخم. كما نتطلع إلى شراكة طويلة ومثمرة مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بهدف تطوير الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم."

وبدوره قال ثامر الشعيبي، الرئيس التنفيذي للعمليات الإدارية في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "يهدف كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى إنشاء منصة عالمية لعشاق الرياضات الإلكترونية والألعاب في جميع أنحاء العالم. كما يعد الاستثمار في أسواق النمو الرئيسية للرياضات الإلكترونية ركيزة رئيسية في مهمتنا. وتلعب الصين دوراً حيوياً في هذه الرؤية، ومكانة Tencent الرائدة في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية تجعلها شريكاً أساسياً في هذه الرحلة. ومن خلال توحيد خبراتنا، سنواصل تعزيز الرياضات الإلكترونية كقطاع، وتوفير فرص جديدة للاعبين والأندية الصينية، وتقديم أفضلما في كأس العالم للرياضات الإلكترونية للجماهير الصينية."

وسيشهد عام 2025 عودة كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، ليجمع نخبة اللاعبين والفرق من جميع أنحاء العالم في منافسات استثنائية لتحديد البطل القادم.

وتتميز البطولة بنظام فريد يضم مجموعة متنوعة من الألعاب، مما يتيح للاعبين والفرق المتنافسة فرصة الفوز بجوائز مالية ضخمة هي الأكبر من نوعها في العالم.

وسيجمع هذا الحدث الضخم أفضل نجوم الرياضات الإلكترونية والأندية في مختلف الألعاب تحت مظلة واحدة، ممثلاً الحدث الأكبر على الإطلاق في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية.