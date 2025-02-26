ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج بجدة

60 دقيقة تفاوت ببداية الحصة الأولى في رمضان فيما يبدأ الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1446، الأحد المقبل الموافق 2 رمضان وفقا لأم القرى، أعلنت إدارات التعليم في... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 27 شعبان 1446 هـ 27 شعبان 1446 هـ 120 مخالفة وإنذارا لمنشآت تدريب أهلية رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 120 مخالفة وإنذارًا لمنشآت تدريب أهلية، في شهري ديسمبر ويناير الماضيين، بواقع 67 و 53... أبها: أبها: دوت الخليج 27 شعبان 1446 هـ 27 شعبان 1446 هـ تشغيل محطة قصر الحكم بقطار الرياض دشنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض «محطة قصر الحكم» ضمن شبكة قطار الرياض، إحدى المحطات الأربع الرئيسية في الشبكة، ومركزًا حيويًا... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 27 شعبان 1446 هـ 27 شعبان 1446 هـ بيئتنا أمانة لتعزيز الوعي أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حساب مبادرة التوعية البيئية على منصة «إكس»، حملة «بيئتنا أمانة»؛ للإسهام في تعزيز الوعي... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 27 شعبان 1446 هـ 27 شعبان 1446 هـ دعوة ضيوف الرحمن للالتزام بإرشادات السلامة دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضيوف الرحمن إلى الالتزام بإرشادات السلامة المتوفرة في النقاط... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 27 شعبان 1446 هـ 27 شعبان 1446 هـ فنون أبها وبلدية خميس مشيط تنفذان عدداً من الفعاليات بمناسبة يوم التأسيس نفذت جمعية الثقافة والفنون في أبها وبالشراكة مع بلدية خميس مشيط العديد من الفعاليات الوطنية والبرامج الثقافية والفنية بمناسبة يوم... أبها: محمد الفيفي أبها: محمد الفيفي 27 شعبان 1446 هـ 27 شعبان 1446 هـ المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة 29 شعبان لهذا العام 1446هـ دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة 29 / 8 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 27 شعبان 1446 هـ 27 شعبان 1446 هـ

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