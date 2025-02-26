ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج بجدة

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60 دقيقة تفاوت ببداية الحصة الأولى في رمضان
فيما يبدأ الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1446، الأحد المقبل الموافق 2 رمضان وفقا لأم القرى، أعلنت إدارات التعليم في...
120 مخالفة وإنذارا لمنشآت تدريب أهلية
رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 120 مخالفة وإنذارًا لمنشآت تدريب أهلية، في شهري ديسمبر ويناير الماضيين، بواقع 67 و 53...
تشغيل محطة قصر الحكم بقطار الرياض
دشنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض «محطة قصر الحكم» ضمن شبكة قطار الرياض، إحدى المحطات الأربع الرئيسية في الشبكة، ومركزًا حيويًا...
بيئتنا أمانة لتعزيز الوعي
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حساب مبادرة التوعية البيئية على منصة «إكس»، حملة «بيئتنا أمانة»؛ للإسهام في تعزيز الوعي...
دعوة ضيوف الرحمن للالتزام بإرشادات السلامة
دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضيوف الرحمن إلى الالتزام بإرشادات السلامة المتوفرة في النقاط...
فنون أبها وبلدية خميس مشيط تنفذان عدداً من الفعاليات بمناسبة يوم التأسيس
نفذت جمعية الثقافة والفنون في أبها وبالشراكة مع بلدية خميس مشيط العديد من الفعاليات الوطنية والبرامج الثقافية والفنية بمناسبة يوم...
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة 29 شعبان لهذا العام 1446هـ
دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة 29 / 8 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى...
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