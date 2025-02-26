وبين مدير الجمعية أحمد السروي بأن الفعاليات اشتملت على تقديم 13 موقعاً كانت تمثل هوية دوت الخليج وفق بانوراما جغرافية والعديد من الدورات التدريبية في فنون الخوص والسدو والصياغة والفضة ومعرضا خاصا بالفنون البصرية وأستديو للتصوير.
ولفت السروي إلى أن البرنامج اشتمل كذلك على تقديم أوبريت خاص بهذه المناسبة وتقديم الفنون الأدائية التي استدعت دوت الخليج وفق تناغم وانصهار لهذه الفنون الشعبية تحت سقف واحد إضافة لتقديم برنامج ثقافي من خلال ثلاث ندوات وطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر فنون أبها وبلدية خميس مشيط تنفذان عدداً من الفعاليات بمناسبة يوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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