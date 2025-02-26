السعودية | الدكتور الربيعة يلتقي الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود الدكتور كريستوس كريستو، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة، وسبل تطوير العملية الإغاثية والإنسانية وتعزيز الصحة العامة.

وأشاد كريستوس كريستو بالتنظيم المميز للمنتدى، وجمعه النخبة والمهتمين في مجال العمل الإنساني من مختلف أنحاء العالم.

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