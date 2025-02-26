السعودية | نائب وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم ، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية لدولة قطر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.

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