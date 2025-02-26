السعودية | المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي المدير التنفيذي للهيئة الطبية الدولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، المدير التنفيذي للهيئة الطبية الدولية نانسي أويسي، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع في مدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، وسبل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المشترك في العمل الإنساني، وتقديم المساعدات الطبية للمحتاجين حول العالم، ومناقشة الموضوعات المدرجة في منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

وأعربت نانسي أويسي عن إعجابها الكبير بالمستوى المهني الرفيع الذي وصل له مركز الملك سلمان للإغاثة، وبالتنظيم المبهر لأعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

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