السعودية | سفير المملكة في باكستان يودع الدفعة الرابعة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ودَّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، الدفعة الرابعة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من باكستان، وذلك خلال حفل أقامته السفارة في إسلام أباد بهذه المناسبة.

وأوضح السفير المالكي، أن السفارة أصدرت التأشيرات اللازمة لهم وتزويدهم بتذاكر السفر.

وأعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، على ما تقدمه المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، واستضافة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

حضر الحفل، الملحق الديني المكلف بالسفارة متعب بن محمد الجديعي، والملاحق ومدراء المكاتب التابعة للسفارة.

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