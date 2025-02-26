شكرا لقرائتكم خبر عن "الخريجي" يبحث دعم علاقات التعاون مع وزير الخارجية القطري والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، في الديوان الأميري، نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال زيارته الرسمية لدولة قطر.وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وحضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.