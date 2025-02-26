شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في الغطاء النباتي بمحمية طويق والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية الفلسطينية مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في محمية طويق الطبيعية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.