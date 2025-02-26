شكرا لقرائتكم خبر عن حتى ساعات الصباح.. أتربة مثارة على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن الأتربة المثارة

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درجات الحرارة الصغرى

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من 3 مناطق خلال فترة المساء ليلة الأربعاء/الخميس، تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.الرياض: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.نجران: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة.عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب.سجلت الدمام 7 درجات مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الاثنين/الثلاثاء.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 7 درجة مئوية.- مكة المكرمة 20 درجة مئوية.- المدينة المنورة 11 درجة مئوية.- الرياض 4 درجات مئوية.- جدة 21 درجة مئوية.- أبها 12 درجة مئوية.- تبوك 3 درجات مئوية.- بريدة 3 درجات مئوية.- حائل 3 درجات مئوية.- الباحة 11 درجة مئوية.- عرعر -1 مئوية.- سكاكا صفر مئوية.- جازان 24 درجة مئوية.- نجران 10 درجات مئوية.- الخرج 5 درجات مئوية.- المجمعة 3 درجات مئوية.- وادي الدواسر 10 درجات مئوية.- الدوادمي 5 درجات مئوية.- شرورة 12 درجة مئوية.