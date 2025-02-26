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شكرا لقرائتكم خبر عن حتى ساعات الصباح.. أتربة مثارة على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من 3 مناطق خلال فترة المساء ليلة الأربعاء/الخميس، تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
نجران: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة.
عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 7 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 20 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 11 درجة مئوية.
- الرياض 4 درجات مئوية.
- جدة 21 درجة مئوية.
- أبها 12 درجة مئوية.
- تبوك 3 درجات مئوية.
- بريدة 3 درجات مئوية.
- حائل 3 درجات مئوية.
- الباحة 11 درجة مئوية.
- عرعر -1 مئوية.
- سكاكا صفر مئوية.
- جازان 24 درجة مئوية.
- نجران 10 درجات مئوية.
- الخرج 5 درجات مئوية.
- المجمعة 3 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 10 درجات مئوية.
- الدوادمي 5 درجات مئوية.
- شرورة 12 درجة مئوية.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أماكن الأتربة المثارةالرياض: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
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عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب.
درجات الحرارة الصغرىسجلت الدمام 7 درجات مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الاثنين/الثلاثاء.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 7 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 20 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 11 درجة مئوية.
- الرياض 4 درجات مئوية.
- جدة 21 درجة مئوية.
- أبها 12 درجة مئوية.
- تبوك 3 درجات مئوية.
- بريدة 3 درجات مئوية.
- حائل 3 درجات مئوية.
- الباحة 11 درجة مئوية.
- عرعر -1 مئوية.
- سكاكا صفر مئوية.
- جازان 24 درجة مئوية.
- نجران 10 درجات مئوية.
- الخرج 5 درجات مئوية.
- المجمعة 3 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 10 درجات مئوية.
- الدوادمي 5 درجات مئوية.
- شرورة 12 درجة مئوية.