شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يبحث الجهود الإغاثية مع مدير المنظمة الدولية للهجرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة الدكتورة إيمي بوب، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومناقشة الموضوعات المدرجة في منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

وأبدت المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إعجابها بدور المركز في ميدان العمل الإنساني، وسعيه الحثيث لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة حول العالم، مشيدة بالمستوى المتميز التي اتسمت به فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الرابعة.

