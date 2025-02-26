شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 7 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس شهر رمضان

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 7 درجات مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الاثنين/الثلاثاء.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 7 درجة مئوية.- مكة المكرمة 20 درجة مئوية.- المدينة المنورة 11 درجة مئوية.- الرياض 4 درجات مئوية.- جدة 21 درجة مئوية.- أبها 12 درجة مئوية.- تبوك 3 درجات مئوية.- بريدة 3 درجات مئوية.- حائل 3 درجات مئوية.- الباحة 11 درجة مئوية.- عرعر -1 مئوية.- سكاكا صفر مئوية.- جازان 24 درجة مئوية.- نجران 10 درجات مئوية.- الخرج 5 درجات مئوية.- المجمعة 3 درجات مئوية.- وادي الدواسر 10 درجات مئوية.- الدوادمي 5 درجات مئوية.- شرورة 12 درجة مئوية.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره المناخي لشهر رمضان المبارك، الذي يتزامن مع بداية فصل الربيع أرصاديًا، مشيرًا إلى ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي على مكة المكرمة والمدينة المنورة بمقدار درجة مئوية واحدة، حيث يبلغ المعدل الشهري لدرجات الحرارة في مكة المكرمة 27.8°م، وفي المدينة المنورة 24.4°م.

وبيّن التقرير أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار أعلى من معدلاتها الطبيعية على مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويبلغ معدل الهطول المطري المتوقع في مكة المكرمة 4.9 ملم، وفي المدينة المنورة 5.3 ملم، مستعرضًا الحالة المناخية السائدة خلال الفترة المرجعية (1991 - 2020).



حالة الطقس على مكة المكرمة

وأشار إلى أن مناخ مكة المكرمة يتميز بطقس معتدل يميل للحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا، حيث يسجل معدل درجة الحرارة العظمى 35.3°م، والصغرى 21.7°م، فيما يبلغ معدل الرطوبة النسبية 47% وتتمتع المدينة المنورة، بأجواء معتدلة بوجه عام، حيث يبلغ معدل درجة الحرارة العظمى 30.8°م، والصغرى 17.4°م، مع معدل رطوبة نسبية 23%.كما أورد التقرير القيم المناخية القصوى المسجلة خلال الفترة من 1985 إلى 2024م، وسجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بلغت 42.4°م بتاريخ 24 مارس 2008م، وأقل درجة حرارة عند 13°م في 7 مارس 1991م، فيما بلغت أعلى كمية أمطار 34.1 ملم في 6 مارس 1998م.

طقس المدينة المنورة

وفي المدينة المنورة، بلغت أعلى درجة حرارة 39.8°م في 16 مارس 2010م، وأقل درجة حرارة 7°م في 4 مارس 2012م، وسجلت أعلى كمية أمطار 44.7 ملم في 29 مارس 2024م.

وأكد أن التوقعات تأتي في إطار جهود المركز لتوفير بيانات مناخية دقيقة تدعم التخطيط لزوار الحرمين الشريفين، بالتعاون مع الجهات المسؤولة، داعيًا الجميع إلى متابعة تحديثات الطقس اليومية عبر منصاته الرسمية.