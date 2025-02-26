شكرا لقرائتكم خبر عن ريادة المملكة.. "الداخلية" تحصل على جائزة اعتماد الابتكار العالمي والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام