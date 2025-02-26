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ريادة المملكة.. "الداخلية" تحصل على جائزة اعتماد الابتكار العالمي

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت وزارة الداخلية على جائزة اعتماد المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة من معهد الابتكار العالمي (CGInO)، لريادتها في الابتكار المؤسسي، وتتويجًا لجهودها في تطوير هذا المجال.
وتسلم الجائزة، وكيل وزارة الداخلية، خالد بن محمد البتال، وذلك في قمة الابتكار العالمية 2025 التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشاركت فيها الوزارة لاستعراض تجربتها في نشر ثقافة الابتكار المؤسسي وتحسين تجربة المستفيدين، والتزامها بتبني الابتكار كنهج استراتيجي، تحقيقًا لأهداف رؤية 2030، وتعزيزًا لمكانة المملكة عالميًا في مجال الابتكار.

تطوير وزارة الداخلية

يأتي الإنجاز تتويجًا لجهود برنامج تطوير وزارة الداخلية لتعزيز ثقافة الابتكار عبر إطلاق استراتيجية متكاملة وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف)، شملت تدريب (273) متدربًا، حصل 148 منهم على شهادات عالمية معتمدة، والعمل على تأمين (5000) مقعد تدريبي إضافي لتعزيز قدرات منسوبيها.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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