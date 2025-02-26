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شكرا لقرائتكم خبر عن ريادة المملكة.. "الداخلية" تحصل على جائزة اعتماد الابتكار العالمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت وزارة الداخلية على جائزة اعتماد المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة من معهد الابتكار العالمي (CGInO)، لريادتها في الابتكار المؤسسي، وتتويجًا لجهودها في تطوير هذا المجال.
وتسلم الجائزة، وكيل وزارة الداخلية، خالد بن محمد البتال، وذلك في قمة الابتكار العالمية 2025 التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشاركت فيها الوزارة لاستعراض تجربتها في نشر ثقافة الابتكار المؤسسي وتحسين تجربة المستفيدين، والتزامها بتبني الابتكار كنهج استراتيجي، تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030، وتعزيزًا لمكانة المملكة عالميًا في مجال الابتكار.
وتسلم الجائزة، وكيل وزارة الداخلية، خالد بن محمد البتال، وذلك في قمة الابتكار العالمية 2025 التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشاركت فيها الوزارة لاستعراض تجربتها في نشر ثقافة الابتكار المؤسسي وتحسين تجربة المستفيدين، والتزامها بتبني الابتكار كنهج استراتيجي، تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030، وتعزيزًا لمكانة المملكة عالميًا في مجال الابتكار.