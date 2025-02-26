وأضاف أن تلك التشريعات تشمل تنظيم الترخيص للأفراد الراغبين في تقديم البرامج التدريبية وفق الشروط الخاصة بهذا الجانب من خلال خدمة المدرب المعتمد، والتي تم من خلالها إصدار( 49 ) بطاقة الشهر الماضي؛ وذلك لتمكينهم من مزاولة نشاط التدريب وتقديم البرامج ضمن منشآت تدريبية مرخصة من المؤسسة.
وأكد المتحدث الرسمي أن المؤسسة مستمرة في أداء دورها الإشرافي على قطاع التدريب الأهلي؛ لضمان جودة التدريب والعمليات المرتبطة بالتشغيل من خلال جولات الفرق الإشرافية، وكذلك التعامل مع الملاحظات الواردة لها من المستفيدين، حيث تمّ إصدار (53) مخالفة وإنذارًا لمنشآت أهلية في نفس الفترة، وجرى التعامل معها حسب مقتضيات النظام.
وأضاف العتيبي: إن المخالفات المرصودة خلال الشهر الماضي تتنوع ومن أبرزها عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، وضوابط عقد الدورات التطويرية، وإصدار شهادات مخالفة لأي من أنظمة وتعليمات التدريب، إضافةً إلى عدم التواجد في المقر المرخص، ووجود هيئة تدريبية غير معتمدة. الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفذ شهريًا اختبارات للمستفيدين من خدمات المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية لضمان جودة المخرجات، حيث بلغ عدد المختبرين في الاختبارين الشامل والتأهيلي خلال نفس الفترة (7174) مختبرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر التدريب التقني ترخّص لـ46 منشأة جديدة في يناير وتصدر 53 مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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