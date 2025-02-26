السعودية | خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس جمهورية أذربيجان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، رسالتين خطيتين، من فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، تتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالتين، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال استقباله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أذربيجان السيد جيهون بيرموف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، كما بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

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