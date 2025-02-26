السعودية | رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر يستقبل نائب وزير الخارجية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، في الديوان الأميري، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية لدولة قطر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط