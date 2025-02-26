شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع المسار الرياضي.. تعزيز لمكانة الرياض ضمن أفضل المدن للعيش بالعالم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع المسار الرياضي وافتتاح خمس وجهات.
تتضمن المرحلة الأولى من مشروع المسار الرياضي خمس وجهات متنوعة وهي وادي حنيفة، ووجهة البرومينيد، والجزء الواقع في تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، والمسار الداخلي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمرحلة الأولى لمنتزه الرمال الرياضي، وبذلك يصبح مجموع ما جرى تنفيذه من أطوال في المشروع حتى حينه أكثر من 87 كيلو متراً.
يشكل مشروع "المسار الرياضي" أحد المشاريع الكبرى لمدينة الرياض، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله – بتاريخ 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م، ويحظى بمتابعة واهتمام من سمو ولي العهد -حفظه الله-.
وجرى تصميم وتنفيذ مشروع المسار الرياضي بأفضل المعايير العالمية متوائمة مع كود المسار الرياضي المستمد من مبادئ العمارة السلمانية، إذ يعد المشروع أحد أضخم مشاريع التجديد الحضري.
ومن المقرر أن يصبح المسار الرياضي أكبر متنزَّه طولي في العالم، حيث سيربط مدينة الرياض من الغرب إلى الشرق عبر مسارات للدراجات بطول يبلغ مجموعه 220 كيلومترًا، ومسارات للمشاة بطول أكثر من 135 كيلومترًا، وسيضم أكثر من 50 موقعًا للرياضات المتنوعة، وأكثر من 3 مليون متر مربع من المناطق الاستثمارية المميزة.
بينما وجهة البرومينيد تقع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بين طريق الملك خالد وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، وتتميز بجسر الدراجات أحد المرافق المميزة للمشروع، ويحتوي على مسارين مستقليّن، أحدهما مخصص للمشاة بطول 1 كم، وآخر للدراجات الهوائية بطول 771 متر.
ويهدف الجسر إلى تعزيز التنقل الآمن والمستدام، مما يمكن الزوار من التنقل بشكل آمن وميسّر من الدرعية إلى مختلف وجهات مشروع المسار الرياضي.
ويتوسط منتزه الرمال الرياضي الوردة النجدية التي تشكل مسارات الدراجات للمحترفين، إذ تتشكل الوردة بين الكثبان الرملية للوجهة.
ويعد مسار الدراجات الداخلي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن خامس وجهات المرحلة الأولى لمشروع المسار الرياضي، حيث تقع داخل طرق الحرم الجامعي للجامعة بطول أكثر من 30 كم، ويتضمن مسار مخصص للدراجات الهوائية، ومسار للمشاة بطول 19 كم.
ويعتبر برج الفنون عمل فني مستلهم من أبراج كهرباء الضغط العالي التي كانت بامتداد طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث يتزين بألواح هندسية ملونة تخترقها أشعة الشمس لتشكل انعكاس فني بديع ومعلمًا بارزًا لمرتادي المشروع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
كما جرى تخصيص صفحة على الموقع الإلكتروني للمسار الرياضي لتشمل تفاصيل حول كل ما يخص زوار المشروع من معلومات عن الوجهات الخمس وكيفية الوصول إليها ونحوه.
ويُتاح الدخول إلى وجهات المرحلة الأولى على مدار 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع وبشكل مجاني ولا يتطلب تذاكر مجانية، ماعدا بعض الفعاليات والأنشطة المقامة داخل المسار، حيث سيتم إعلان كل فعالية في حينه، وتوضيح آلية الحجز عن طريق منصة حجوزات التذاكر المعتمدة لدى المسار الرياضي.
وتستمر الأعمال الإنشائية لباقي وجهات المشروع كالمرحلة المتبقية بعد وجهة البرومينيد، ووجهة الوادي، ونفق طريق الملك عبدالعزيز، ونفق طريق أبي بكر الصديق وفق الخطة المعتمدة لتنفيذ المشروع.
تتضمن المرحلة الأولى من مشروع المسار الرياضي خمس وجهات متنوعة وهي وادي حنيفة، ووجهة البرومينيد، والجزء الواقع في تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، والمسار الداخلي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمرحلة الأولى لمنتزه الرمال الرياضي، وبذلك يصبح مجموع ما جرى تنفيذه من أطوال في المشروع حتى حينه أكثر من 87 كيلو متراً.
يشكل مشروع "المسار الرياضي" أحد المشاريع الكبرى لمدينة الرياض، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله – بتاريخ 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م، ويحظى بمتابعة واهتمام من سمو ولي العهد -حفظه الله-.
مستهدفات رؤية السعودية 2030المشروع يعمل على تعزيز مكانة مدينة الرياض في التصنيف العالمي، لتصبح واحدة من أفضل المدن ملائمة للعيش في العالم، وبما يسهم في تحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز الصحّة البدنية والنفسية والاجتماعية، وبناء مجتمع ينعم أفراده بحياة كريمة ونمط حياة صحّي ومحيط يوفر بيئة إيجابية جاذبة لسكان مدينة الرياض وزائريها.
وجرى تصميم وتنفيذ مشروع المسار الرياضي بأفضل المعايير العالمية متوائمة مع كود المسار الرياضي المستمد من مبادئ العمارة السلمانية، إذ يعد المشروع أحد أضخم مشاريع التجديد الحضري.
ومن المقرر أن يصبح المسار الرياضي أكبر متنزَّه طولي في العالم، حيث سيربط مدينة الرياض من الغرب إلى الشرق عبر مسارات للدراجات بطول يبلغ مجموعه 220 كيلومترًا، ومسارات للمشاة بطول أكثر من 135 كيلومترًا، وسيضم أكثر من 50 موقعًا للرياضات المتنوعة، وأكثر من 3 مليون متر مربع من المناطق الاستثمارية المميزة.
وجهة وادي حنيفةوتقع وجهة وادي حنيفة في غرب مدينة الرياض، وتمتد بطول 13.5 كم تبدأ من سد العلب شمالًا وحتى طريق جدة جنوبًا، مرورًا بمشروع بوابة الدرعية، وتشمل على مسارات للمشاة والدراجات الهوائية والخيول، كما تضم عددًا من المناطق المشجرة ومحطات توقف للدراجين.
بينما وجهة البرومينيد تقع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بين طريق الملك خالد وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، وتتميز بجسر الدراجات أحد المرافق المميزة للمشروع، ويحتوي على مسارين مستقليّن، أحدهما مخصص للمشاة بطول 1 كم، وآخر للدراجات الهوائية بطول 771 متر.
ويهدف الجسر إلى تعزيز التنقل الآمن والمستدام، مما يمكن الزوار من التنقل بشكل آمن وميسّر من الدرعية إلى مختلف وجهات مشروع المسار الرياضي.
وجهة منتزه الرمال الرياضيوتعد وجهة منتزه الرمال الرياضي من الوجهات المميزة للمشروع بطول 41 كم، وتقع في جنوب شرق مطار الملك خالد الدولي، وتتميز بوجود مسارات الدراجات للمحترفين والهواة ومسارات مخصصة للدراجات الجبلية، إضافةً إلى مسارات الخيل، والمسارات الجبلية للمشي والدراجات.
ويتوسط منتزه الرمال الرياضي الوردة النجدية التي تشكل مسارات الدراجات للمحترفين، إذ تتشكل الوردة بين الكثبان الرملية للوجهة.
ويعد مسار الدراجات الداخلي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن خامس وجهات المرحلة الأولى لمشروع المسار الرياضي، حيث تقع داخل طرق الحرم الجامعي للجامعة بطول أكثر من 30 كم، ويتضمن مسار مخصص للدراجات الهوائية، ومسار للمشاة بطول 19 كم.
برج الفنون في الرياضتضم المرحلة الأولى من مشروع المسار الرياضي على معلم فني بارز يعرف بإسم برج الفنون، حيث يقع في تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول.
ويعتبر برج الفنون عمل فني مستلهم من أبراج كهرباء الضغط العالي التي كانت بامتداد طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث يتزين بألواح هندسية ملونة تخترقها أشعة الشمس لتشكل انعكاس فني بديع ومعلمًا بارزًا لمرتادي المشروع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
كما جرى تخصيص صفحة على الموقع الإلكتروني للمسار الرياضي لتشمل تفاصيل حول كل ما يخص زوار المشروع من معلومات عن الوجهات الخمس وكيفية الوصول إليها ونحوه.
ويُتاح الدخول إلى وجهات المرحلة الأولى على مدار 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع وبشكل مجاني ولا يتطلب تذاكر مجانية، ماعدا بعض الفعاليات والأنشطة المقامة داخل المسار، حيث سيتم إعلان كل فعالية في حينه، وتوضيح آلية الحجز عن طريق منصة حجوزات التذاكر المعتمدة لدى المسار الرياضي.
وتستمر الأعمال الإنشائية لباقي وجهات المشروع كالمرحلة المتبقية بعد وجهة البرومينيد، ووجهة الوادي، ونفق طريق الملك عبدالعزيز، ونفق طريق أبي بكر الصديق وفق الخطة المعتمدة لتنفيذ المشروع.