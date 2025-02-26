"منتدى مكة للحلال" ينظّم ورش عمل عن صناعة الحلال 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظّم منتدى مكة للحلال ورش عمل تثقيفية عن صناعة الحلال، وتعزيز استدامة اقتصاد الحلال، ومناقشة أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في قطاع الحلال، مع التركيز على الاستدامة والتطوير.

وركزت الورشة الأولى على دور التعليم في تمكين صناعة الحلال، ودور أكاديمية الحلال في تعزيز التعليم الحلال عالمياً، وتطور التعليم الحلال في أمريكا اللاتينية، وتمكين الشركات من خلال توفير برامج تدريبية في مجالات الحلال، وسلاسل الكتل - البلوكتشين كوسيلة لتعزيز الأعمال الحلال، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والأعمال الحلال، التجارة الإلكترونية الحلال.

وتطرقت الورشة الثانية إلى سوق الحلال العالمية "فرص وتحديات"، حيث وفرت الورشة عرضاً شاملاً لسوق الحلال العالمية والفرص والتحديات التي تقدمها للشركات من خلال تسليط الضوء على التحديات العالمية، وآليات تعزيز فرص التجارة، مما يسهم في تقديم رؤية متكاملة حول سبل تعزيز النجاح في هذا القطاع سريع النمو، ومعرفة تحديات سوق الحلال العالمية من خلال توحيد معايير الشهادات الحلال، وتحديات سلسلة الإمداد وضمان نزاهة الحلال، وفرص سوق الحلال العالمية تعزيز الوصول للأسواق - تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة - بناء شراكات استراتيجية، وعرض أفضل الممارسات مع نماذج وأمثلة.

وناقشت الورشة الأخيرة، تشكيل مستقبل اقتصاد الحلال العالمي من خلال الابتكار والتعاون والنمو المشترك، والعوامل الرئيسية التي تسهم في تيسير عمليات التجارة الحلال من وإلى المملكة بما يتماشى مع معايير الحلال السعودية والإطار القانوني والتنظيمي، ومعرفة نظام معايير الحلال وأهميته في المملكة، وطريقة عملية إصدار شهادات الحلال، إضافة إلى متطلبات الحلال لمختلف القطاعات بالمملكة، وأفضل ممارسات الحلال .