شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: احذروا التبرع لجهات غير موثوقة والزكاة أمانة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، على أهمية التأكد من مصداقية الجمعيات الخيرية التي تجمع التبرعات، محذرًا من أن بعض الإعلانات التي تطلب التبرعات قد تكون مضللة أو غير صحيحة.

وشدد معاليه على أن الزكاة مسؤولية شرعية وأمانة في عنق المزكي، ويجب على المسلم التأكد من وصولها إلى مستحقيها من خلال القنوات الرسمية والمعتمدة من الدولة.

وأشار خلال تصريحاته لقناة “الإخبارية”، إلى أن التبرع لجهات غير موثوقة قد يؤدي إلى ضياع الأموال وعدم تحقيق الفائدة المرجوة للفئات المحتاجة.

كما دعا إلى ضرورة الاعتماد على الجهات الرسمية المخولة بجمع التبرعات لضمان وصولها إلى مستحقيها بطرق نظامية وآمنة. وأوضح أن الوزارة تعمل باستمرار على التوعية بأهمية تحري الدقة في مثل هذه الأمور، حفاظًا على حقوق المستفيدين والتزامًا بتعاليم الشريعة الإسلامية.

إقرأ أيضًا