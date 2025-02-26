شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح محطة قصر الحكم ضمن شبكة مترو الرياض.. عمارة سلمانية وهوية تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

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تصميم محطة قصر الحكم

الدمام - شريف احمد - بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تشغيل محطة قصر الحكم ضمن شبكة قطار الرياض، صباح اليوم الأربعاء، لتكون إحدى المحطات الرئيسية في الشبكة.وتعمل المحطة كمركز حيوي يربط بين المسارين الأزرق والبرتقالي للقطار، كما تتكامل مع شبكة الحافلات، مما يعزز من سهولة التنقل في المدينة.وتهدف المحطة إلى خدمة المنشآت الإدارية والقصور والساحات والأسواق التاريخية والمراكز التجارية والمواقع السياحية، بالإضافة إلى سكان الأحياء المحيطة بمنطقة قصر الحكم في وسط الرياض.وتتميز محطة قصر الحكم بتصميمها الفريد الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مستوحى من مبادئ ”العمارة السلمانية“.ويبرز في تصميم المحطة ”ستار فولاذي“ لامع يربط بصريًا بين مستوياتها المتعددة والمحيط الخارجي، كما يعمل على عكس ضوء النهار إلى الداخل وتوفير الظل للمساحات المفتوحة حولها.كما تشمل المحطة حديقة خضراء مبتكرة تتيح للركاب الاسترخاء أثناء انتظار رحلاتهم، مما يحولها إلى مساحة عامة جاذبة لسكان الرياض وزوارها.وتم إنشاء المحطة على مساحة تقدر ب22,500 متر مربع، مع مسطحات بناء تبلغ 88,000 متر مربع. تتكون المحطة من سبعة أدوار تمتد لعمق 35 مترًا تحت الأرض، وتضم 17 مصعدًا كهربائيًا و46 درجًا كهربائيًا، إضافة إلى متاجر وخدمات ومرافق عامة، ولوحات ومجسمات فنية.وإضافة إلى ذلك قد تم افتتاح فرع لوكالة الأحوال المدنية داخل المحطة.