شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج لـ”اليوم“: تغذية المملكة بأكثر من 600 طائرة خلال 8 عقود والان نبدء بالتفاصيل



وبين الجموعي أن بوينج تنافس من خلال طائرات البدن العريض 777 إكس وهي أحد أميز الطائرات الحديثة في أسطول البوينج التجاري وتنافس فيها بالمملكة، مبيناً ان نظرة بوينج للمملكة هي نظرة إيجابية كون أن سوق المملكة هو أحد أهم الأسواق الاستراتيجية الهامة طويلة الأمد. خطة التوطين

أكد أن البنية التحتية في المملكة تم اعلان مدينة الصيانة داخل مدينة جدة وهي تجذب الشركات العالمية لوضع خطة للتوطين والتصنيع المحلي بسبب وجود الحوافز والبنية التحتية لمثل هذا النوع من الصناعة

وتابع الجموعي أنه فيما يتعلق بالطيران الدفاعي يوجد منافسة قائمة على الطائرات المقاتلة F-15 EX، والتي تأتي امتداد لنماذج الطائرات السابقة والتي استخدمتها الخطوط الجوية الملكية السعودية خلال الـ 40 سنة الماضية وهي تعد أحدث وآخر طراز، واليوم هناك منافسة داخل المملكة لمحاولة بيعها والاستحواذ عليها من قبل قوات الجوية الملكية. الدمام - شريف احمد - قال رئيس بوينج السعودية ، أسعد الجموعي خلال حديثه لـ ”اليوم“ إن خلال 8 عقود تم تقديم 400 طائرة دفاعية و200 طائرة تجارية، واليوم تعد بوينج أحد اكبر المنافسين التي تقدم منتجاتها في خطط المملكة التوسعية في الطيران التجاري، وطيران الرياض هو شريك أساسي لبوينج من خلال طائرات 787، بعد إتمام صفقة طيران الرياض مع الخطوط السعودية بإجمالي 121 طائرة وبدء العمل الان في عملية التصنيع والتسليم خلال السنوات القادمة.وبين الجموعي أن بوينج تنافس من خلال طائرات البدن العريض 777 إكس وهي أحد أميز الطائرات الحديثة في أسطول البوينج التجاري وتنافس فيها بالمملكة، مبيناً ان نظرة بوينج للمملكة هي نظرة إيجابية كون أن سوق المملكة هو أحد أهم الأسواق الاستراتيجية الهامة طويلة الأمد.أكد أن البنية التحتية في المملكة تم اعلان مدينة الصيانة داخل مدينة جدة وهي تجذب الشركات العالمية لوضع خطة للتوطين والتصنيع المحلي بسبب وجود الحوافز والبنية التحتية لمثل هذا النوع من الصناعةوتابع الجموعي أنه فيما يتعلق بالطيران الدفاعي يوجد منافسة قائمة على الطائرات المقاتلة F-15 EX، والتي تأتي امتداد لنماذج الطائرات السابقة والتي استخدمتها الخطوط الجوية الملكية السعودية خلال الـ 40 سنة الماضية وهي تعد أحدث وآخر طراز، واليوم هناك منافسة داخل المملكة لمحاولة بيعها والاستحواذ عليها من قبل قوات الجوية الملكية.