بوينج لـ”اليوم“: تغذية المملكة بأكثر من 600 طائرة خلال 8 عقود

شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج لـ”اليوم“: تغذية المملكة بأكثر من 600 طائرة خلال 8 عقود والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال رئيس بوينج السعودية، أسعد الجموعي خلال حديثه لـ ”اليوم“ إن خلال 8 عقود تم تقديم 400 طائرة دفاعية و200 طائرة تجارية، واليوم تعد بوينج أحد اكبر المنافسين التي تقدم منتجاتها في خطط المملكة التوسعية في الطيران التجاري، وطيران الرياض هو شريك أساسي لبوينج من خلال طائرات 787، بعد إتمام صفقة طيران الرياض مع الخطوط السعودية بإجمالي 121 طائرة وبدء العمل الان في عملية التصنيع والتسليم خلال السنوات القادمة.
وبين الجموعي أن بوينج تنافس من خلال طائرات البدن العريض 777 إكس وهي أحد أميز الطائرات الحديثة في أسطول البوينج التجاري وتنافس فيها بالمملكة، مبيناً ان نظرة بوينج للمملكة هي نظرة إيجابية كون أن سوق المملكة هو أحد أهم الأسواق الاستراتيجية الهامة طويلة الأمد.
أكد أن البنية التحتية في المملكة تم اعلان مدينة الصيانة داخل مدينة جدة وهي تجذب الشركات العالمية لوضع خطة للتوطين والتصنيع المحلي بسبب وجود الحوافز والبنية التحتية لمثل هذا النوع من الصناعة
وتابع الجموعي أنه فيما يتعلق بالطيران الدفاعي يوجد منافسة قائمة على الطائرات المقاتلة F-15 EX، والتي تأتي امتداد لنماذج الطائرات السابقة والتي استخدمتها الخطوط الجوية الملكية السعودية خلال الـ 40 سنة الماضية وهي تعد أحدث وآخر طراز، واليوم هناك منافسة داخل المملكة لمحاولة بيعها والاستحواذ عليها من قبل قوات الجوية الملكية.
وبين الجموعي أن بوينج تنافس من خلال طائرات البدن العريض 777 إكس وهي أحد أميز الطائرات الحديثة في أسطول البوينج التجاري وتنافس فيها بالمملكة، مبيناً ان نظرة بوينج للمملكة هي نظرة إيجابية كون أن سوق المملكة هو أحد أهم الأسواق الاستراتيجية الهامة طويلة الأمد.
خطة التوطين
أكد أن البنية التحتية في المملكة تم اعلان مدينة الصيانة داخل مدينة جدة وهي تجذب الشركات العالمية لوضع خطة للتوطين والتصنيع المحلي بسبب وجود الحوافز والبنية التحتية لمثل هذا النوع من الصناعة
وتابع الجموعي أنه فيما يتعلق بالطيران الدفاعي يوجد منافسة قائمة على الطائرات المقاتلة F-15 EX، والتي تأتي امتداد لنماذج الطائرات السابقة والتي استخدمتها الخطوط الجوية الملكية السعودية خلال الـ 40 سنة الماضية وهي تعد أحدث وآخر طراز، واليوم هناك منافسة داخل المملكة لمحاولة بيعها والاستحواذ عليها من قبل قوات الجوية الملكية.