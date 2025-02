برئاسة ولي العهد.. مجلس إدارة "المسار الرياضي" يعلن افتتاح المرحلة الأولى من المشروع

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - افتتاح أولى مراحل مشروع المسار الرياضي، التي تشتمل على خمس وجهات، تشمل وجهة وادي حنيفة، ووجهة البرومينيد، والجزء الواقع بين تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، والمسار الداخلي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمرحلة الأولى لمنتزه الرمال الرياضي، ليصبح ما تم تنفيذه من أطوال في المشروع حتى حينه 83 كيلو متراً، وتبلغ نسبة إنجاز المشروع الكلي 40%.مجلس إدارة مؤسسة This is a Twitter Status يعلن عن افتتاح أُولى مراحل المشروع في مدينة This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المسار الرياضي (@SportsBlvdSA) https://twitter.com/SportsBlvdSA/status/1894720819542245836?ref_src=twsrc%5Etfwويعد افتتاح المرحلة الأولى لمشروع المسار الرياضي أحد المشاريع الكبرى لمدينة الرياض التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله-، بتاريخ 19 مارس 2019م، ويحظى بمتابعة واهتمام من سمو ولي العهد - حفظه الله-، حيث يعمل المشروع على تعزيز مكانة مدينة الرياض في التصنيف العالمي، لتصبح واحدة من أفضل المدن ملائمة للعيش في العالم، وبما يسهم في تحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الصحّة البدنية والنفسية والاجتماعية وبناء مجتمع ينعم أفراده بحياة كريمة ونمط حياة صحّي ومحيط يوفر بيئة إيجابية جاذبة لسكان مدينة الرياض وزائريها.