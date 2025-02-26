شكرا لقرائتكم خبر طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ينظمون "هاكاثون الحلول" لتعزيز الابتكار الأكاديمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تعكس حرص جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالابتكار والتعاون الأكاديمي، نظّم طلاب الجامعة "هاكاثون الحلول"، بالتعاون مع طلاب جامعة كلية لندن (UCL) التي تعد من الجامعات الرائدة دوليًا وتُصنف في المرتبة التاسعة عالميًا وفقًا لتصنيفات QS لعام 2025، واستمر هذا الحدث لمدة ثلاثة أيام، وشهد مشاركة نخبة من العقول الشابة المبدعة.

ويأتي هذا الحدث تعزيزًا لمكانة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المجتمع الأكاديمي الدولي، حيث تتصدر الجامعة قائمة الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب تصنيف التايمز العالمي للجامعات لعام 2024.

وتحرص دائمًا على تكريس حضورها العالمي كمؤسسة أكاديمية مرموقة تسعى لتحقيق التميز الأكاديمي وتشجيع البحث العلمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة.

وشهد الهاكاثون إقبالاً واسعاً، حيث شارك أكثر من 500 طالب وطالبة من الجامعتين، واُختير 186 مشاركًا بعد مرحلة التصفيات، توزعوا على 49 فريقًا تنافسوا في تطوير حلول مبتكرة ضمن ثلاثة مجالات رئيسية: الحلول الرقمية للرعاية الصحية، تحسين تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM)، ابتكار حلول لتحسين الحياة الجامعية.

وخلال الهاكثون، شارك الطلاب في جلسات إرشادية وورش عمل متخصصة، قُدمت من قبل خبراء في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، ما منحهم فرصة لاكتساب مهارات عملية تعزز قدرتهم على حل المشكلات بطرق إبداعية.

وفي ختام الهاكاثون، قدمت الفرق مشاريعها أمام لجنة تحكيم مختصة، حيث تأهلت أفضل ثلاثة فرق من كل جامعة إلى المرحلة النهائية، التي ستحدد الفائزين في الحفل الختامي المرتقب.

ويتماشى هذا الحدث مع استراتيجية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في تمكين طلابها وتشجيعهم على قيادة مبادرات طلابية مؤثرة تساهم في توسيع علاقاتهم الأكاديمية، واستكشاف التنوع الثقافي، وتعزيز سمعة المملكة وجامعاتها على المستوى العالمي.

ومن خلال المشاركة في مثل هذه المبادرات، لا يكتسب الطلاب مهارات حيوية فحسب، بل يساهمون أيضًا في تعزيز المكانة الأكاديمية والبحثية للمملكة على الصعيد الدولي.