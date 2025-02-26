السعودية | التدريب التقني ترخّص ل (46) منشأة تدريب أهلية جديدة في يناير الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (46) رخصة جديدة لمنشآت تدريب أهلية في شهر يناير من هذا العام، وذلك لتقديم خدمات التدريب في عدة مجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة تعمل على دعم وتعزيز استدامة قطاع التدريب الأهلي بالمملكة، وتقديم العديد من التسهيلات والمحفزات التي تساهم في نمو هذا القطاع وفق معايير الجودة وتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك.

وأضاف أن تلك التشريعات تشمل تنظيم الترخيص للأفراد الراغبين في تقديم البرامج التدريبية وفق الشروط الخاصة بهذا الجانب من خلال خدمة المدرب المعتمد، والتي تم من خلالها إصدار( 49 ) بطاقة الشهر الماضي؛ وذلك لتمكينهم من مزاولة نشاط التدريب وتقديم البرامج ضمن منشآت تدريبية مرخصة من المؤسسة.

وأكد المتحدث الرسمي أن المؤسسة مستمرة في أداء دورها الإشرافي على قطاع التدريب الأهلي؛ لضمان جودة التدريب والعمليات المرتبطة بالتشغيل من خلال جولات الفرق الإشرافية، وكذلك التعامل مع الملاحظات الواردة لها من المستفيدين، حيث تمّ إصدار (53) مخالفة وإنذارًا لمنشآت أهلية في نفس الفترة، وجرى التعامل معها حسب مقتضيات النظام.

وأضاف العتيبي: إن المخالفات المرصودة خلال الشهر الماضي تتنوع ومن أبرزها عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، وضوابط عقد الدورات التطويرية، وإصدار شهادات مخالفة لأي من أنظمة وتعليمات التدريب، إضافةً إلى عدم التواجد في المقر المرخص، ووجود هيئة تدريبية غير معتمدة.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفذ شهريًا اختبارات للمستفيدين من خدمات المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية لضمان جودة المخرجات، حيث بلغ عدد المختبرين في الاختبارين الشامل والتأهيلي خلال نفس الفترة (7174) مختبرًا.

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