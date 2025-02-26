شكرا لقرائتكم خبر عن لبيئة منظمة وعبادة مريحة بالمسجد الحرام.. إرشادات لضيوف الرحمن في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

تسهيل الحركة

أجواء الخشوع

سهولة التنقل

الدمام - شريف احمد - يشهد المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك تدفق أعداد كبيرة من المصلين والمعتمرين، مما يتطلب التزامًا بسلوكيات تساعد في الحفاظ على الراحة والتنظيم داخل هذا المكان المقدس، ولضمان تجربة روحانية سلسة للجميع، نقدَّم مجموعة من الإرشادات التي تعزز من انسيابية الحركة وتحافظ على قدسية المسجد الحرام.يعد المسجد الحرام مكانًا مقدسًا يتطلب من الجميع العناية بنظافته، حيث يعكس ذلك احترامًا لبيت الله وحرصًا على راحة المصلين، من الضروري تجنب ترك المخلفات، مثل المناديل الورقية والعبوات الفارغةعلى السجاد، لذا نوصى باستخدام سلال المهملات المتوفرة في مختلف أنحاء المسجد الحرام لضمان بيئة طاهرة ومهيأة للعبادة.خصصت الممرات والمداخل داخل المسجد الحرام لتسهيل حركة المصلين والمعتمرين، ما يجعل الجلوس فيها أو ترك الأغراض الشخصية يؤدي إلى ازدحام يعيق تنقل الآخرين، نوصي جميع قاصدي المسجد الحرام بالتعاون والالتزام بالتعليمات لضمانتنقل المعتمرين والمصلين بسهولة ويسر.يُعد الترتيب داخل المصليات عاملًا أساسيًا في استيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين، حيث أن الجلوس بشكل غير منظم أو الاستلقاء على الأرض قد يشغل مساحة يحتاجها الآخرون، نوصي ضيوف الرحمن بالجلوس بطريقة منظمة تتيح للجميع فرصة أداء صلواتهم في أجواء مريحة وهادئة.السكينة والهدوء من القيم الأساسية داخل المسجد الحرام، التحدث بصوت مرتفع قد يُشتت المصلين ويؤثر على خشوعهم، وللحفاظ على الأجواء الروحانية نأمل من ضيوف الرحمن خفض الصوت أثناء التواجد داخل المصليات والممرات؛ ما يتيح للجميع فرصة التركيز والتعبد في أجواء هادئة.الالتزام بالتعليمات والإرشادات التنظيمية ضرورة للحفاظ على انسيابية الحركة، نوصي بعدم التدافع عند الدخول أو الخروج، والحرص على استخدام المسارات المخصصة، مما يسهم في تقليل الازدحام ويجعل التنقل داخل المسجد أكثر سهولة لجميع الزوار.إن التزام ضيوف الرحمن بهذه الإرشادات يسهم في خلق بيئة أكثر راحة وتنظيمًا داخل المسجد الحرام، حيث يؤدي التعاون والحرص على مراعاة الآخرين إلى تعزيز أجواء الطمأنينة والخشوع، وينعكس إيجابًا على تجربة الزوار والمصلين في هذا الشهر الفضيل.