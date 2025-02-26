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شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية صحية متكاملة بمكة المكرمة لاستقبال موسم رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي اكتمال جاهزيته لاستقبال موسم رمضان المبارك، حيث أنهت 8 مستشفيات و43 مركزًا صحيًا استعداداتها لتقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى المعايير، لضمان صحة وسلامة المعتمرين والزوار، تحت إشراف وزارة الصحة.
وأكد التجمع الصحي تطبيق خطط طبية وقائية لتعزيز السلامة من الأمراض المعدية، إلى جانب نشر نقاط إسعافية مجهزة بالفرق الطبية في المنطقة المركزية للتعامل مع الحالات الطارئة بسرعة وكفاءة.
كما يعمل مستشفى أجياد للطوارئ والمراكز الثلاثة للطوارئ داخل الحرم على مدار الساعة، إضافةً إلى تشغيل مستشفى الحرم الموسمي في الساحات الشمالية للمسجد الحرام.
أوضح التجمع أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية تعمل بانسيابية تامة لضمان نقل الحالات الطارئة وعلاجها في أسرع وقت، خاصةً عبر المستشفى الافتراضي الذي يدعم التعامل مع حالات الجلطات الدماغية والقلبية وفق المعايير العالمية، حيث تُحوَّل الحالات الحرجة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية باعتبارها المستشفى المرجعي المتخصص.
ويواصل التجمع الصحي تقديم الخدمات الطبية والعيادات الخارجية خلال الشهر الفضيل، بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتوجيهات معالي وزير الصحة، لضمان رعاية صحية متكاملة للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن على مدار العام.
وأكد التجمع الصحي تطبيق خطط طبية وقائية لتعزيز السلامة من الأمراض المعدية، إلى جانب نشر نقاط إسعافية مجهزة بالفرق الطبية في المنطقة المركزية للتعامل مع الحالات الطارئة بسرعة وكفاءة.
كما يعمل مستشفى أجياد للطوارئ والمراكز الثلاثة للطوارئ داخل الحرم على مدار الساعة، إضافةً إلى تشغيل مستشفى الحرم الموسمي في الساحات الشمالية للمسجد الحرام.
معايير عالمية
أوضح التجمع أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية تعمل بانسيابية تامة لضمان نقل الحالات الطارئة وعلاجها في أسرع وقت، خاصةً عبر المستشفى الافتراضي الذي يدعم التعامل مع حالات الجلطات الدماغية والقلبية وفق المعايير العالمية، حيث تُحوَّل الحالات الحرجة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية باعتبارها المستشفى المرجعي المتخصص.
ويواصل التجمع الصحي تقديم الخدمات الطبية والعيادات الخارجية خلال الشهر الفضيل، بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتوجيهات معالي وزير الصحة، لضمان رعاية صحية متكاملة للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن على مدار العام.