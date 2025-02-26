شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية صحية متكاملة بمكة المكرمة لاستقبال موسم رمضان والان نبدء بالتفاصيل

معايير عالمية

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي اكتمال جاهزيته لاستقبال موسم رمضان المبارك، حيث أنهت 8 مستشفيات و43 مركزًا صحيًا استعداداتها لتقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى المعايير، لضمان صحة وسلامة المعتمرين والزوار، تحت إشراف وزارة الصحة.وأكد التجمع الصحي تطبيق خطط طبية وقائية لتعزيز السلامة من الأمراض المعدية، إلى جانب نشر نقاط إسعافية مجهزة بالفرق الطبية في المنطقة المركزية للتعامل مع الحالات الطارئة بسرعة وكفاءة.كما يعمل مستشفى أجياد للطوارئ والمراكز الثلاثة للطوارئ داخل الحرم على مدار الساعة، إضافةً إلى تشغيل مستشفى الحرم الموسمي في الساحات الشمالية للمسجد الحرام.أوضح التجمع أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية تعمل بانسيابية تامة لضمان نقل الحالات الطارئة وعلاجها في أسرع وقت، خاصةً عبر المستشفى الافتراضي الذي يدعم التعامل مع حالات الجلطات الدماغية والقلبية وفق المعايير العالمية، حيث تُحوَّل الحالات الحرجة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية باعتبارها المستشفى المرجعي المتخصص.ويواصل التجمع الصحي تقديم الخدمات الطبية والعيادات الخارجية خلال الشهر الفضيل، بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتوجيهات معالي وزير الصحة، لضمان رعاية صحية متكاملة للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن على مدار العام.