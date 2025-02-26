شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يمازح سامي الجابر: البرد الموجود بالرياض يروح وييجي مثل الذيب سامي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازح خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، نجم الهلال السابق سامي الجابر، مؤكدًا أن البرد الموجود في الرياض حاليًا هو برد العقرب، ووصفه بأنه يشبه الجابر .

وجاء ذلك ردًا على سؤال سامي الجابر الذي سأله عن موجة البرد الموجودة في الرياض حاليًا، قائلاً:” العقرب اسم على مسمى والبرد مثل الذئب سامي لا تدري متى يجيب “، في إشارة منه إلى سامي الجابر.

وتابع الزعاق : برد العقرب راح ورجع علينا مثل الذئب السامي، وآخر موجات الشتاء القوي اللي عايشينها اليوم .”

وواصل:” مع دخول شهر رمضان خلاص ينكمش الشتاء وراح نعيش أجواء ربيعية وأول أيام العيد يبدأ الصيف بالنهار والليل أجواء معتدلة.”

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